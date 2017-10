Weber setzt auf bewährte Kräfte

Heiko Weber schickte dieselbe Startelf aus dem 4:0 gegen den Berliner AK ins Spiel. Die Eingespieltheit merkte man den Zipsendorfern allerdings nicht an. Das Spiel machten vor allem die Gastgeber, die sich mehr Ballbesitz und mehr Abschlüsse erarbeiteten. Die beste Möglichkeit hatte Maurice Covic, dessen Kopfball nach einer Ecke nur knapp am linken ZFC-Pfosten vorbeistrich (24.). Meuselwitz brauchte mehr als eine halbe Stunde, um erstmals für Torgefahr zu sorgen. Mehr als ein direkter Freistoß in die Arme von Hertha-Keeper Leon Brüggemann sprang dabei aber nicht heraus. Mit 0:0 ging es in die Pause.

Überzahl nützt Meuselwitz nichts

Die zweite Halbzeit begann mit einem Schock für Hertha, denn Maik Haubitz musste nach einem Foul an Francesco Lubsch mit gelb-rot vom Platz (48.). Das spielerische Bild änderte sich trotz des Platzverweise nicht. Hertha machte weiter das Spiel, tat sich aber zunächst schwer damit, echte Großchancen herauszuspielen. Kamen die Berliner dann doch einmal gefährlich vor das ZFC-Tor machte Steven Braunsdorf die Schotten dicht. So fischte er beispielsweise einen gefährlichen Kopfball von Shawn Kauter aus dem linken unteren Toreck (70.). Auch gegen Sinan Kurt, der kurz zuvor eingewechselt wurde, sicherte Braunsdorf mit einer starken Aktion die Null (74.). Die Glanztat des Spiels gelang Braunsdorf aber gegen Sidney Friede, der den Ball aus zehn Metern ins Tor spitzeln wollte. Braunsdorf hatte per Fußabwehr etwas dagegen (84.). Steven Braunsdorf Bildrechte: IMAGO

ZFC-Treffer zählt nicht

Am Ende passierte beinahe noch das Unglaubliche, denn der Ball lag in der Nachspielzeit plötzlich im Hertha-Tor. Das Problem aus ZFC-Sicht: Der Ball war vor David Urbans Pass auf Fabian Raithel bereits im Aus. Raithels Treffer zählte somit nicht. In der Tabelle bleibt der ZFC duch den Punkt auf Platz sechs, Hertha ist Zwölfter.

Das sagten die Trainer:

Heiko Weber (Meuselwitz): "Wir haben den Gegner nach der gelb-roten Karte aufgewertet. Hertha hat zudem unbekümmerter gespielt als wir. Letztendlich haben wir den Sieg nicht verdient, wobei Braunsdorf auch noch drei gute Hertha-Chancen vereitelt hat."