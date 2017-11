Nach etwa 30 gespielten Minuten fanden dann die Leipziger besser ins Spiel und brachten vor allem über die rechte Seite mit Robert Berger und Paul Maurer die Bälle nach vorne. In der 39. Minute brachte dann auch ein solcher Angriff die Führung für Lok. Nachdem ein Schuss von Berger aus halbrechter Position kurz nach der Strafraumgrenze zunächst noch abgeblockt wurde, landete der Nachschuss an der Latte und von dort auf dem Kopf Djamal Zianes, der aus fünf Metern den Ball problemlos einköpften konnte

Nach der Pause zeigten sich die Gäste aus Sachsen-Anhalt engagierter und hatten über weite Strecken mehr Ballbesitz. Allerdings sorgte ein abgefälschter Schuss von Philipp Blume in der 60. Minute für eine Schrecksekunde beim Halberstädter Schlussmann Fabian Guderitz. In letzter Not konnte er den Ball noch abwehren. Hektisch wurde es dann um die 70. Spielminute. Zunächst sorgte ebenfalls Blume mit seinem Foul an Robert Zickert im Fünfmeterraum für einen Lok-Strafstoß, den Paul Schinke im zweiten Anlauf verwandelte (68.) Fast im Gegenzug gab es einen Elfer (69.) für Halberstadt, mit welchem Tim Oschmann den Anschluss markierte. Die letzten Minuten drängte Halberstadt beständig auf den Ausgleich, doch die Abwehr der "Loksche" ließ hinten nichts mehr anbrennen.