Beide Mannschaften gingen nahezu unverändert im Vergleich zum letzten Spieltag in die Partie. Beim VfB Auerbach stand lediglich Amer Kadric für Felix Kunert in der Startelf. Bei den Leipzigern setzte Heiko Scholz auf Maik Georgi und Paul Maurer an Stelle von Hiromu Watahiki und Matus Lorincak. Maurer kehrte dabei nach seiner Rotsperre zurück und seine Aufstellung sollte sich bezahlt machen. Die erste Großchance gehörte jedoch den Vogtländern. Dabei profitierten sie von einen veritablen Abwehrfehler von Peter Misch, als dieser ohne Not auf seinen Schlussmann Benjamin Kirsten köpfte. Da dieser den Ball nicht kontrollieren konnte, war es für den Auerbacher Thomas Stock ein Leichtes, zum 1:0 einzuschieben (8.).

