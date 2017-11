In der Tabelle ist Altglienicke durch den Sieg am FCO vorbeigezogen und steht nun in der Tabelle auf Platz elf. Neugersdorf ist 12.

Trainerstimmen:

Vragel da Silva (Neugersdorf): "Die erste Halbzet war relativ ausgeglichen. In den letzten Minuten hat Altglienicke mehr Gas gegeben uns sich mehr Möglichkeiten erarbeit. So ist auch das Tor entstanden. Das darf so in der Form nicht passieren. In der zweiten Halbzeit haben wir alles versucht und Druck aufgebaut. Aber es hat immer am letzten Pass gefehlt. So kamen wir nur zu halben Chancen und hatten kaum nennenswerte Abschlüsse. Das 2:0 war dann die logische Konsequenz."