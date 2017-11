Die Leipziger müssen am Sonntag punkten, wenn Aufsteiger Halberstadt in der Tabelle nicht am FCL vorbeiziehen soll. Die Elf von Trainer Andreas Petersen hatte sich am Dienstag für das FSA-Pokal-Viertelfinale qualifiziert. Trotz zweier Gegentore war der Übungsleiter zufrieden. Zuletzt trafen die "Loksche" und die Germania im März 2014 in der Regionalliga aufeinander. Halberstadts Philip Schubert und Loks Steve Rolleder trafen beim 1:1.

FCL-Trainer Heiko Scholz (Archiv) Bildrechte: IMAGO