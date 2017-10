Guter Beginn von Bautzen

In den ersten 20 Minuten hatte Budissa Bautzen noch mehr Spielanteile. Das lag vor allem an Tony Schmidt, der im rechten Mittelfeld viele Meter lief und regelmäßig die Potsdamer Abwehr beschäftigte. Nur der finale Abschluss sollte nicht gelingen. Franz Pfanne prüfte nach guter Vorarbeit erneut Gladrow (26.). Die Vorarbeit kam erneut vom starken Schmidt. Neben den Schwächen im Abschluss zeigten sich auch Reserven bei den Standards. Weder ein direkter Freistoß noch die Eckstöße brachten die beiden Keeper in arge Bedrängnis.

Von den Babelsbergern war in Hälfte Eins nur wenig zu sehen. Einzig Manuel Hoffmann fiel mit einer sehr guten Gelegenheit in der 36. Spielminute auf. Nach einer schönen Flanke von rechts köpfte er sehenswert gegen die Laufrichtung von Ebersbach, der nur zur Ecke klären konnte. Mit einem verdienten 0:0 ging es in die Pause.

Auch mit neuen Kräften fielen keine Tore

Nach dem Wiederanpfiff übernahmen die Gastgeber die Initiative. Die optisch wahrnehmbar mehr Spielanteile brachten aber erneut keine Großchancen hervor. Diese hatte in der 58. Spielminute Bautzens Bönisch. Zentral gut in Szene gesetzt schießt er Gladrow aber direkt in die Arme! Das hätte das 1:0 sein müssen.

In der Folgezeit wechselten beide Trainer munter durch. Sven Reimann musste in der 59. vom Platz. Der neue Mann, Lukas Knechtel hatte dann 13 Minuten später die Führung auf dem Fuß. Aus aussichtsreicher halbrechter Position verzieht er knapp. Diese Chance war auch die letzte Möglichkeit des Spiels.