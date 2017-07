"In der ersten Woche habe ich nichts gemacht und war zu Hause. Aber dann habe ich mich schon damit beschäftigt, welche Spieler uns weiterbringen, wie wir sie bekommen können und ob sie auch in den finanziellen Rahmen passen."

"Das ist ein großer Unterschied. Ich kenne jetzt die Mannschaft und habe sie selbst neu zusammengestellt. Ich konnte in der Vorbereitung jeden Spieler auf verschiedenen Positionen testen und habe viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Außerdem konnten wir grundlegend an der Fitness und Ausdauer arbeiten."

Torsten Gütschow will Budissa Bautzen in dieser Saison wieder auf Kurs bringen. Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Sie haben unter bekannten Trainern wie Eduard Geyer und Hans Meyer gespielt – Wie sehr prägt Sie das in Ihrer heutigen Arbeit und was davon können Sie ihren Jungs mitgeben?

"Ich finde, wenn man mit einem Laptop auf der Bank sitzt, sieht das ein bisschen komisch aus. Ich halte nicht besonders viel davon. Aber natürlich braucht man technische Geräte in der heutigen Zeit für Videoanalysen und man muss da mit der Zeit gehen. Ein typischer Laptoptrainer bin ich aber nicht. Ich arbeite lieber praktisch auf dem Platz, wie ich das von Meyer, Geyer, Feldkamp und Co. gelernt habe."

"Ich bin mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Wir haben in den ersten drei Wochen kaum einen Ball gesehen und viel an Fitness und Grundlagenausdauer gemacht. Außerdem hatten wir in der Vorbereitung viele schwierige Spiele z.B. gegen Erfurt (1:2) oder die U21 von Slovan Liberec (1:0), in denen wir uns gut geschlagen haben. Wir sind insgesamt auf einem guten Weg. Es kann losgehen."