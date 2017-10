Die Gastgeber begannen druckvoll und erarbeiteten sich auch die erste Chance durch Petar Lela, dessen Kopfball von Keeper Patrik Klouda aber problemlos geklärt wurde (8.). Vier Minuten später kamen auch die Gäste zur ersten guten Gelegenheit, als eine Direktabnahme von Josef Marek gerade noch von Wacker-Schlussmann Kevin Rauhut geklärt werden konnte.

Matula trifft zur FCO-Führung - Ausgleich durch Propheter

Die Aktion war für die Gäste wie ein Wachruf, denn im Anschluss übernahm Neugersdorf das Kommando. Die Bemühungen belohnte Milan Matula in der 17. Minute mit der Führung, als er nach einem schlecht abgewehrten Freistoß aus Nahdistanz einnetzte. Doch Wacker fand auf den Rückstand schnell eine Antwort: Nach einer Flanke von Lucas Scholl köpfte Jerome Propheter zum Ausgleich ein (20.). Wacker bekam nun wieder Aufwind und hatte in der 28. Minute Pech, als ein Schuss von Tobias Schulze am Innenpfosten landete. Nordhausen spielte phasenweise technisch brillanten Fußball, doch vor dem Tor fehlte zumeist die Präzision. Somit blieb es beim gerechten 1:1-Pausenstand. Jerome Propheter glich für Wacker Nordhausen aus (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Wacker bemüht, aber zu ungenau

Auch in der zweiten Hälfte agierte Wacker mit viel Schwung. Es gab einige gute Cnancen für die Thüringer. Dabei köpfte erst Cihan Ucar (47.) knapp am Tor vorbei, ehe FCO-Keeper Klouda einen Kopfball von Petar Lela (51.) gerade noch abwehren konnte. Aber auch die Gäste spielten weiter munter mit. In der 63. Minute verfehlte Can Sakar mit einem Schuss das Wacker-Gehäuse nur um Haaresbreite. Mit zunehmender Spieldauer zogen sich die Gäste immer mehr zurück, während Wacker auf den nächsten Treffer drückte.



Peßolat vergibt Führung