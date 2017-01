Der VfB Auerbach verliert einen seiner Leistungsträger. Offensivspieler Stanley Ratifo verlässt den Regionalligisten und wechselt zum 1. FC Köln. Das teilte der Vogtland-Klub am Dienstag mit. Demnach habe Ratifo die FC-Verantwortlichen in einem mehrtägigen Probetraining und mit guten Leistungen in zwei Testspielen überzeugt. Über die Vertragsdauer und die Höhe der Ablöse machten beide Vereine keine Angaben.

Stanley Ratifo war der Topscorer des VfB Auerbach. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO