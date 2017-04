Der ZFC musste im Berliner Stadtteil Lichterfelde auf beide Innenverteidiger verzichten: Kamm Al-Azzawe fehlte wegen der 5. Gelben, Le Beau aus familiären Gründen. Für sie verteidigten Felix Müller und der erst im März geholte ehemalige polnische U20-Nationalspieler Gracjan Horoszkiewicz.

Erst eine Niederlage gegen Viktoria

ZFC-Torwart Steven Braunsdorf verhinderte zunächst das 0:2. Bildrechte: IMAGO Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die in sieben Partien gegen Viktoria nur das Aufeinandertreffen 2013 verloren hatten. Dadashovs Eingabe ging nur knapp am rechten Pfosten vorbei, die Berliner kamen nur bis zum Strafraum. Erst in der 17. Minute wurde das Team von Ersan Parlatan wacher, da ging ein 20-m-Diagonal-Schuss von Haubitz links vorbei. Eine Minute später stocherte wieder Haubitz den Ball nach einer Ecke aus nur vier Metern auf das Tor - ZFC-Schlussmann Braunsdorf rettete mit Fuß und Hand. Nun eroberten die Berliner die Bälle immer wieder schon im Mittelfeld und setzten die Zipsendorfer zunehmend unter Druck. Und so war die Führung denn auch keine große Überraschung mehr: Trianni verwertete eine Pekdemir-Eingabe von rechts per Kopf (29.). Die reaktionsschnellen Fäuste von Braunsdorf, der bei Ergirdis Schuss aus nur zehn Metern auf dem Posten war, verhinderte einen Doppelschlag der Berliner.

Danach leistete sich Meuselwitz zu viele Abspielfehler im Aufbau. Erst zwei Albert-Ecken brachten wieder Gefahr: Einen Kopfball von Horoszkiewicz lenkte Viktorias Torwart Kisiel mit den Fingerspitzen über die Latte (41.). Kisiel ist übrigens ehemaliger polnischer U18-Nationalspieler. Dadashovs Kunstschuss-Versuch von der Grundlinie verpasste Dartsch in der Mitte (42.). Weil die Meuselwitzer nur am Anfang und am Ende Gefahr ausstrahlten, war das 0:1 zur Pause nicht unverdient. Mit seinen Ecken sorgte Sebastian Albert immer wieder für Gefahr. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO

Drei Treffer in fünf Minuten

Die zweiten Halbzeit begann kurios: Wieder ein Horoszkiewicz-Kopfball nach einer Albert-Ecke - und wieder lenkte Kiesel den Ball über die Latte (47.). Danach der einzige Viktoria-Stürmer Reher nicht zu halten, sein Solo endete mit einem Schuss an den Pfosten (55.). Das 2:0 fiel dann in der 62. Minute, als Ergirdi einen Nachschuss aus großer Distanz, der an den Pfosten ging, über die Linie drückte. Der scheinbar so komfortable Vorsprung hielt genau eine Minute. Da wollte Yilmaz auf den eigenen Torwart zurückspielen, aber er erwischte Kisiel auf dem falschen Fuß - die Kugel trudelte ins eigene Tor (63.). Joker Wiezik legte mit einem 18-Meter-Schuss sogar noch nach und stellte auf 2:2 (67.). Danach waren es die Berliner, die mehr auf den Sieg drängten. Und sie wurden spät belohnt: In der 90. Minute beförderte Reher eine Pekdemir-Ecke per Kopfball-Aufsetzter in die Maschen. Die Meuselwitzer Erfolgsserie war gerissen - und das doch ziemlich unglücklich. Schon vor einer Woche hatte der ZFC durch Last-Minute-Gegentor nur 1:1 bei RB Leipzig II gespielt. Jakub Wiezik stach als Joker. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO

Das sagten die Trainer:

Heiko Weber (Meuselwitz): "Heute zeigten zwei schwache Mannschaften nicht viel. Viktoria hat die Fehler besser genutzt - und damit ist das 2:3 am Ende gerecht, auch wenn uns heute zwei wichtige Spieler fehlten. Für den Saisonverlauf ist die Gesamtsituation in dieser Liga nicht förderlich."

Ersan Parlatan (Viktoria Berlin): "Es war kein gutes Spiel auf einem nicht optimalen Platz. Wir nehmen diesen glücklichen 3:2-Sieg gerne mit. Für meine Mannschaft kehrt nun nach sechs englichen Wochen Normalität ein."