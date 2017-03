Bautzen begann konzentriert und erarbeitete sich in den Anfangsminuten ein spielerisches Übergewicht. Die Bemühungen belohnte Marko Zuljevic, der in der 13. Minute den Ball ins linke untere Eck zur Führung einnetzte. Die Gastgeber wurden nach dem Rückstand aktiver, doch die Abwehr der Budissen ließ kaum etwas zu.

In der 27. Minute musste sich die Bautzener Defensive dennoch geschlagen geben. Nach einem nicht geahndeten Foul an Ezequiel Rosendo landete der Ball über Matthias Steinborn bei Andis Shala, der aus Nahdistanz nur noch einschieben musste. Beflügelt vom Ausgleich landete 60 Sekunden später ein 16-Meter-Schuss von Bilal Cubukcu nur knapp neben dem Bautzener Tor.

Doch die Gäste schlugen eiskalt durch Daniel Hänsch zurück, der mit einem satten Schuss ins Dreiangel erneut für die Budissa-Führung sorgte (31.). Auch im Anschluss zeigte das Team von Trainer Gütschow Einsatz und Leidenschaft und ging mit der verdienten Führung in die Pause.

In der zweiten Hälfte erhöhten die Gastgeber den Druck. Den ersten SVB-Hochkaräter gab es in der 53. Minute, als Hänsch einen Kopfball von Erdal Akdari gerade noch von der Torlinie kratzte.

Auf der Gegenseite verfehlte ein Freistoß von Rosendo das Tor nur knapp (55.). Babelsberg war in dieser Phase das dominierende Team, doch Bautzen versteckte sich nicht, setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche. Zudem profitierten die Gäste von einer konzentrierten Abwehrleistung, die kaum Lücken zuließ.

Doch der ersehnte Dreier wurde es nicht, denn in der Nachspielzeit ging ein Babelsberger Spieler im Bautzener Strafraum zu Boden. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte schließlich Cubukcu zum 2:2-Endstand.

Torsten Gütschow (Bautzen): "Ich bin richtig stolz darauf, was wir heute gespielt haben. Der Elfmeter war ein Witz hoch sieben, aber gut, der Schiedsrichter hat gepfiffen. Da müssen wir das hinnehmen. Wir nehmen einen Punkt mit für unsere Moral. Wir wollen die Klasse halten, da ist ein Punkt wichtig, aber wir hätten uns auch über drei gefreut. Das war heute ein Anfang und ich muss sagen, ich habe eine tolle Mannschaft."

Cem Efe (SVB): "Wenn man die Großchancen nicht macht, dann kann man nicht gewinnen. Wir haben 20 Mal aufs Tor geschossen, sehr klare Positionen gehabt. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Wir müssen ruhiger am Ball bleiben und dann auch die Dinger machen. Insgesamt haben wir einen klaren Dreier holen wollen. Wir wussten auch, dass der Gegner nur mit Kontern aktiv werden wird. Es ist dennoch zu wenig, wenn wir den Gegner einfach zu Toren kommen lassen. Aber man muss auch sagen, dass man dann an sich glaubt und in der 95. Minute das Tor macht. Das ist die positive Seite."