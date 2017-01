Im drittletzten Test vor dem Punktspielstart hat der 1. FC Lok Leipzig bei Oberliga-Spitzenreiter Germania Halberstadt mit 0:1 verloren. Sekunden vor dem Abpfiff kassierte das überlegene Team von Heiko Scholz den Gegentreffer durch Pascal Wedemann. Lok-Keeper Benjamin Kirsten war beim Flachschuss aus 15 Metern chancenlos. FCL-Innenverteidiger hatte in einer flotten Partie vor der Pause an den Pfosten geköpft. Bereits im vergangenen Sommer unterlagen die Messestädter den Sachsen-Anhaltern in einem Vorbereitungsspiel, damals mit 0:2 im Bruno-Plache-Stadion.

Auf einem beheizten Kunstrasenplatz hat der ZFC Meuselwitz bei der Reserve von Eintracht Braunschweig getestet. 1:1 endete die Partie. Andy Trübenbach brachte die Thüringer in der 31. Minute in Führung. Den Aus- gleich für den 16. der Regionalliga Nord erzielte Lirim Mema (69.). ZFC-Trainer Heiko Weber: "Es war ein gelungener Test gegen einen Regionalligisten. In einem intensiven Spiel haben wir eine mannschaftlich geschlossene Leistung gezeigt." Fabian Raithel war in der ersten Hälfte im Rasen hängengeblieben und musste raus. Eine Diagnose steht noch aus.