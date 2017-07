Der FC Oberlausitz Neugersdorf hat ein Testspiel gegen den FC Energie Cottbus am Sonnabend mit 1:5 (0:0) verloren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fiel die Niederlage am Ende deutlich aus.

Dabei hätte es im Duell der beiden Regionalligisten auch anders laufen können: Im ersten Durchgang wurde ein Treffer von FCO-Spieler Tobias Gerstmann wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Kurz nach der Pause geriet das Team von Trainer Vragel da Silva dann aber in Rückstand: Energie-Stürmer Benjamin Förster traf mit einem Heber zum 1:0. Doch Neugersdorf glich mit seiner besten Aktion durch Lubos Loucka aus (61.).



In der Folge war der FCO unterlegen und kassierte durch Fabio Viteritti (Elfmeter), Marc Stein und erneut Viteritti weitere Gegentore. Der ehemalige Neugersdorfer Marcelo de Freitas Costa stellte mit einem Treffer aus der Distanz den Endstand her. Der Testkick, der im Zuge des Wechsels von de Freitas Costa zum FC Energie vereinbart wurde, fand im Cottbuser Lok-Stadion statt.