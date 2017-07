Germania Halberstadt hat indes seinen letzten Test vor dem Beginn der Regionalliga-Saison vergeigt. Beim Landesligisten Ludwigsfelder FC musste sich das Team von Trainer Andreas Petersen mit 2:3 geschlagen geben. Der Regionalliga-Aufsteiger hatte in der ersten Hälfte die größeren Spielanteile, nutzte bis auf den Führungstreffer von Marcelo Franceschi (22.) seine zahlreichen Chancen nicht. Nach der Pause kam der LFC durch Paul Humbeeck zum Ausgleich (51.). Patrick Twardzik brachte Germania per Kopf wieder in Front (71.), doch zwei Minuten später gelang den Gastgebern der erneute Ausgleich, als wiederum Humbeeck einen berechtigten Foulstrafstoß verwandelte. Bis zum Ende lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, wobei erneut Humbeck traf (86.) und so die Halberstädter Niederlage besiegelte.