Torsten Gütschow übernimmt als Cheftrainer in Bautzen. Bildrechte: IMAGO

Nach einer bislang sportlich enttäuschenden Saison hat sich Budissa Bautzen vom bisherigen Cheftrainer Reimund Linkert getrennt. Künftig ist Torsten Gütschow der entscheidende Mann an der Bautzener Seitenlinie. In einer Mitteilung des Klubs heißt es: "Aufgrund der derzeitigen sportlichen Entwicklung sah sich die Vereinsführung gezwungen, sich vom momentanen Cheftrainer Reimund Linkert zu trennen." Schon am Dienstag soll der 54 Jahre alte Gütschow erstmals mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz stehen.