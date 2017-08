Beide Mannschaften tasteten sich zu Beginn etwas ab - doch die Defensivreihen agierten souverän und demzufolge kam es kaum zu torgefährlichen Szenen. Doch mit zunehmender Spieldauer wurden die Hausherren immer stärker. So kamen sie auch in der 26. Minute durch Kalinowski zu ersten großen Gelegenheit. Die größte Chance versiebte der Ex-Halberstädter Pascal Eggert. Nach einer Okafor-Hereingabe vergab er völlig freistehend aus fünf Metern (32.). Somit ging es torlos in die Kabinen.

Halberstadt mit der Führung nach Wiederanpfiff

Aus dieser kamen beide Teams personell unverändert raus, aber Halberstadt drehte gleich mächtig auf und erzielte in der 49. Minute die Führung. Twardzik fasste sich ein Herz und zog aus spitzem Winkel ab. Der Ball landete irgendwie im Tor, der Rettungsversuch eines TSG-Verteidigers war vergeblich. Patrik Twardzik brachte Halberstadt auf die Siegerstraße. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Anschließend musste die Neustrelitz mehr kommen und Germania setzte auf Konter. Einer davon stach auch zum 2:0. Twardzik schickte Michel mit einem langen Ball auf die Reise. Der ließ Junghan im Tor der Neustrelitzer keine Chance und schob ein. Die Hausherren reklamierten Abseits, aber Michel startete beim Pass aus der eigenen Hälfte, sodass der Schiedsrichter den Treffer gab. Kay Michel sorgte mit seinem Treffer für die Vorentscheidung. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Mit dem Schlusspfiff sorgte Nico Hübner für den Endstand. Nach einem langen Ball von Campagna drang er von links in den Strafraum ein und vollendete sehenswert ins lange Eck (90.).

Clevere Halberstädter belohnen sich mit drei Punkten

Die Halberstädter zeigten sich in der 2. Halbzeit deutlich besser und waren vor allem im Mittelfeld präsenter. Somit konnten die Angriffsbemühungen der TSG früh unterbunden werden. Nach dem Führungstreffer spielten die Gäste die Konter clever aus, sodass der Sieg am Ende vielleicht etwas zu hoch ausfiel, aber nicht unverdient war. Wir haben in dieser Halbzeit zu viele Abschlüsse zugelassen und selbst nichts angeboten. In der 2. Halbzeit waren wir dann auch effektiv genug, den Sieg nach Haus zu holen. Auch wenn er insgesamt sicher zu hoch ausfiel.

Das sagten die Trainer:

Andreas Petersen (Halberstadt): "Das waren zwei grundverschiedene Halbzeiten. In der 1. Halbzeit war es nicht meine Mannschaft, sondern Busfahrer oder Touristen. In der 2. Halbzeit haben wir das gespielt, was wir spielen können. Nach der anstrengenden Busfahrt ging es einigen Spielern nicht gut und andere haben sich solidarisch und ängstlich gezeigt."