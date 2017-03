In seiner Startaufstellung nahm ZFC-Coach Heiko Weber drei Veränderungen zum 0:0 gegen Nordhausen am vergangenen Wochenende vor. Daniel Kaiser und Andy Trübenbach kehrten nach ihren Gelb-Sperren zurück ins Team. Zudem bekam Gracjan Horoszkiewicz erstmals das Vertrauen und stand nur zwei Wochen nach seiner Verpflichtung und einem Kurzeinsatz gegen Nordhausen erstmals in der Anfangself.

ZFC-Coach Heiko Weber. Bildrechte: IMAGO