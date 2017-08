Malone mit dem ersten Wachmacher

In die Startelf des 1. FC Lok kehrte Innenverteidiger Christian Hanne zurück. Außerdem durften Neuzugang Sascha Pfeffer und Stürmer Ziane erstmals in dieser Saison von Beginn an ran. In einer ereignisarmen ersten Hälfte wurde es erst kurz vor der Pause gefährlich. Ryan Malone zog nach einem Eckball von Paul Maurer ab, doch ein Unioner rettete auf der Linie (40.). Kurz danach lenkte FSV-Schlussmann Oliver Birnbaum einen 20-Meter-Schuss von Maurer um den Pfosten (41.).

Salewski trifft die Latte, Ziane zweimal ins Tor

Knapp drei Minuten war der zweite Durchgang alt, da knallte Maik Salewski den Ball an die Querlatte (49.). Der 27-Jährige wurde wenig später von Paul Schinke bedient, ging über links zur Grundlinie und von dort segelte das Spielgerät an den langen Pfosten zu Ziane, der aus Nahdistanz einköpfte - 1:0 (54.). Eine erneute Salweski-Flanke köpfte Maurer an den Pfosten der Hausherren (66.). Dann ging es mal über die rechte Seite in Person von Robert Berger. Dessen Eingabe verwertete Ziane erneut per Kopf - 2:0 (68.). Saisontreffer eins und zwei vom Zehn-Tore-Mann aus der vergangenen Spielzeit. Der Aktivposten im Lok-Spiel: Maik Salewski Bildrechte: IMAGO

Elf Minuten vor dem Ende die erste Großchance für die Hausherren: Nach einem Einwurf zog Martin Zurawsky ab und Benjamin Kirsten musste sich im Lok-Gehäuse strecken, damit er noch ins Toraus abwehren konnte (81.). Einen harmlosen Schuss von Lukas Stagge hielt er ebenfalls fest: Danach war Schluss und die Punkte fünf, sechs, sieben eingefahren.

Das sagten die Trainer:

Heiko Scholz (Leipzig): "Wir haben nicht gut angefangen und waren in den ersten 20 Minuten zu unsicher. Im weiteren Spielverlauf haben wir nicht viel zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert, aber nicht so sehr, wie ich mir das vorstelle. Die zwei Tore waren toll herausgespielt und wir haben verdient gewonnen. Fußballerisch ist aber noch Luft nach oben. In der Regionalliga kann man jedes Spiel gewinnen, aber auch verlieren."

Matthias Maucksch (Fürstenwalde): "Wir haben ein, zwei Fehler zu viel gemacht, haben aber auch viele junge Spieler, die aus ihren Fehlern lernen müssen. Glückwunsch an Lok zum Sieg. Wir müssen mehr Stabilität in unser Spiel bringen und einfach akzeptieren, dass der Gegner besser war."