Gute Nachrichten für alle Fans des FC Carl Zeiss Jena: Wie der Verein am Dienstag mitteilte, konnte sowohl der Vertrag von Manfred Starke, als auch der von Timmy Thiele bis zum Sommer 2019 verlängert werden. Das Duo erzielte in der laufenden Saison bereits 22 Tore und stellt somit einen Eckpfeiler der Erfolgssaison dar.

Verständlich, dass FCC-Trainer Mark Zimmermann hocherfreut auf die Neuigkeiten reagierte: "Wie wichtig beide Spieler, die nahezu perfekt harmonieren, für die Mannschaft sind, haben sie in dieser Saison eindrucksvoll bewiesen. Ich bin froh, dass uns dieses Duo erhalten bleibt. Nun wollen wir alles daran setzen, dass wir in den Aufstiegsspielen gemeinsam das I-Tüpfelchen setzen können."

Das erste Aufstiegsspiel gegen Viktoria Köln steigt am 28. Mai in Köln, das Rückspiel am 1. Juni in Jena.