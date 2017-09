Und es ging fast sahnemäßig für die Vogtländer los, denn in der vierten Minute bekamen sie einen Freistoß zugesprochen. Marcel Schlosser hob mit viel Gefühl den Ball über die Mauer, BFC-Schlussmann Bernhard Hendl tauchte ab und kratzte das Leder von der Linie. Eine Riesenmöglichkeit für die Gastgeber. Nur Sekunden später waren jedoch die Berliner am Zuge. Nach einem Eckball stieg Matthias Steinborn am höchsten und köpfte an die Latte des VfB-Gehäuses. Ein fulminanter Beginn von beiden Mannschaften, doch mit dem Feuerwerk war es schnell vorbei. Die Hauptstädter kontrollierten die Partie, Auerbach attackierte früh.



Nach dem zwischenzeitlichen Mittefeldgeplänkel nahm dann das Unglück für Auerbach seinen Lauf. Alexander Mattern ging im Strafraum gegen den Berliner Philip Schulz zu ungestüm zu Werke - Foulelfmeter. Rufat Dadashov schickte Auerbachs Keeper Stefan Schmidt in die falsche Ecke und traf zur BFC-Führung (21.). In der 38. Minute legten die Hauptstädter nach. Nach einem schnellen Gegenstoß der Rydlewicz-Elf war die Auerbacher Abwehr schlecht gestaffelt. Bilal Cubukcu legte mit der Hacke auf Joey Breitfeld ab, der mühelos zum 2:0 für die Gäste einnetzte. Mit dem Resultat ging es in die Kabinen.

Bildrechte: Marcus Schädlich