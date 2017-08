Nach der Pause vergab Viteritti fast schon fahrlässig das 4:0, als er frei in der Mitte den Ball drüber schaufelte (47.). Auerbachs Aufholjagd wurde endgültig zur Herkulesaufgabe, als Schlosser Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels sah (61.). Er hatte Startchev übermotiviert im Mittelfeld gelegt. In Überzahl konnte sich Cottbus die Auerbacher immer wieder einmal zurechtlegen. Mamba traf nur die Latte (71.), Schlütter scheiterte am Fuß von Schmidt, die anschließende Flanke köpfte Mamba fast schon fahrlässig daneben (79.). Doch der Angreifer, der in dieser Saison sein Potenzial auf den Rasen bekommt, erzielte doch noch seinen 2. Treffer, als er einen uneigennützigen Querpass von Geisler finalisierte (86.). Mattern hatte zuvor den Ball gegen eine personelle Übermacht der Gäste verloren. Auerbach bleibt sieglos, muss sich aber auch an anderen Gegnern orientieren. Cottbus hat seine Tordifferenz auf 16:1 ausgebaut. Das Team von Pele Wollitz ist ganz klar auf Kurs Meisterschaft.

(V. li.) Tim Kruse, Fabio Viteritti und Co. lassen weiter nichts anbrennen Bildrechte: Marcus Schädlich