Viele Zweikämpfe, wenig Chancen

Marcel Schlosser (VfB) im Duell mit Niklas Erlbeck FCC). Bildrechte: WORBSER-Sportfotografie Es war ungemütlich im Vogtland und Jena hatte mit den widrigen Bedingungen mehr Mühe als die Gastgeber, die in der Anfangsphase so richtig auf die Tube drückten. Schon nach wenigen Sekunden zog Alexander Mattern aus 20 Metern einfach mal ab, den Aufsetzer lenkte Raphael Koczor im Tor von Carl Zeiss Jena zur Ecke. Die Gastgeber waren in der umkämpften Anfangsphase leicht überlegen, versuchten mit schnellen Tempogegenstößen für Gefahr zu sorgen und kamen nach Standards zu gefährlichen Aktionen. Nach einer Ecke war die Defensive der Thüringer konfus, Mattern kam an den Ball, sein Schuss aus der Drehung wurde aber noch abgeblockt. Spitzenreiter Jena setzte auf dem aufgewühlten Untergrund auf hohe, weite Bälle und hatte damit zunächst kein Glück.

Einmal nicht augepasst

Doch Spitzenteams brauchen gewöhnlich nicht viele Chancen. Nach einem feinen Lupfer von Niklas Erlbeck in den Strafraum setzte sich Florian Dietz gegen Marcin Sieber durch und spitzelte den Ball aus Nahdistanz ins kurze Eck: 0:1 (25.). Es war das zweite Saisontor des 18-jährigen Stürmers. Jena führte, aber ging dabei alles mit rechten Dingen zu? Auerbach protestierte wild, weil Sieber nach dem Zweitkampf verletzt liegen geblieben war. Die Platzwunde am Kopf wurde am Spielfeldrand behandelt, mit einem Turban kehrte der Innenverteidiger, der im Winter aus Aue nach Auerbach kam, zurück. Nach dem Tor wirkte Jena stabiler, Auerbach blieb bemüht, kam aber nur noch zu einer Chance. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß scheiterte Wild mit einem Flachschuss am glänzend parierenden Koczor.

Auerbach spielt Powerplay

Bildrechte: Marcus Schädlich Nach der Pause blieb Vorlagengeber Erlbeck in der Kabine, dafür kam Sven Reimann. Nach zehn müden Startminuten setzte Auerbach zur Aufholjagd an. In der 56. Minute übersah Mattern nach einem Konter den mitlaufenden Marc-Philipp Zimmermann und probierte es auf eigene Faust. Vergebens. Koczor hielt sicher. Während Jena das Ergebnis über die Zeit schaukelte, investierte Auerbach viel, ohne Ertrag zu ernten. Dafür waren die letzten Pässe einfach zu ungenau. Nur einmal lag der Torschrei noch in der Luft. Nach einem Pass von Wild auf den kurzen Pfosten traf Geburtstagskind Zimmermann - er wurde 27 - in Bedrängnis nur das Außensetz (78.). Carl Zeiss hatte nach der Pause nur eine echte Chance, als Eismannn freistehend zum Kopfball kam, Schmidt aber sicher parieren konnte.

Das sagten die Trainer:

Mark Zimmermann (Jena): "Die Atmosphäre hatte heute etwas von Europapokal. Es war ein intensives Spiel. Um es vorwegzunehmen: Es war ein glücklicher Sieg. Auerbach hat uns alles abverlangt, hatte die besseren Torchancen und ist auch besser ins Spiel gekommen - obwohl wir wussten, was auf uns zukommen würde. Wir haben einige Minuten gebraucht, bis wir uns ins Spiel reingearbeitet haben. Dann haben wir glücklich die Führung erzielt - auch wenn das Tor gut herausgespielt war. Auch aufgrund der Bedingungen war das gar nicht anders möglich. Der Treffer hat uns Auftrieb gegeben. In der zweiten Halbzeit haben wir es ganz gut gemacht. Nach dem Wechseln haben wir ein bisschen Ruhe reinbekommen. In den letzten 20 Minuten war es eine reine Abwehrschlacht, wir haben kaum Entlastungsangriffe zustandegebracht. Ich habe es letzten Freitag hier gesehen: Auerbach steckt nicht auf. Und so kam es auch. Ich zolle meiner Mannschaft großen Respekt für den Einsatz. Auch wenn es glücklich ist, sind wir heilfroh, dass wir das Spiel gewonnen haben.“





Michael Hiemisch (Auerbach): "Das Lob des Gegners ist berechtigt, denn wir haben eine klasse Leistung gebracht. Es ist schon ein verrückter Sport: Das war heute unser bestes Spiel in den letzten Wochen und ausgerechnet das verlieren wir. Ich hadere heute aber nicht mit der Niederlage. Das Gegentor fiel tabellenführermäßig - eiskalt genutzt. Das war auch Jenas beste Chance in der ersten Halbzeit. In der zweiten Hälfte kommt noch ein Kopfball dazu - und das wars dann auch. Wenn ich sehe, wie meine Mannschaft heute auch spielerisch zu Werke gegangen ist, macht mir das Spaß für die Zukunft. Das sind Niederlagen, die dich als Team weiterbringen müssen. Die Abläufe unter diesem Gegnerdruck so auf den Platz zu bringen, ist aller Ehren wert. Wenn wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen, ist mir nicht bange. Die Balance von Verteidigungs- und Offensivverhalten war ideal. Was die Schiedsrichter betrifft bin ich eigentlich zurückhaltend, aber bei den Szenen mit Danny Wild, als er in den Strafraum geht und der Jenaer weit seinen Arm draußen hat und ihn runterdrückt - dass dann der Schiedsrichter das nicht ahndet, ist schade. Das ist das Ärgernis, das ich mit mir herumtrage, da die Mannschaft sich das verdient gehabt hätte. Jena wünsche ich alles Gute: Wer solche Siege einfährt, da steht einer Meisterschaft wohl nichts mehr im Wege."

