VfB-Trainer Michael Hiemisch begann mit einer Änderung in der Startaufstellung: Fabian Paradies nahm zunächst auf der Bank Platz. Für ihn begann Xavier Amaro. Ansonsten liefen die Vogtländer mit der gleichen Elf wie beim 3:1-Sieg in Cottbus auf. Diesen Schwung konnten die Hausherren zu Beginn jedoch nicht auf den tiefen Rasen im VfB-Stadion bringen. Beide Teams taten sich in der Anfangsphase schwer, für Offensivgefahr zu sorgen. Zu sehr konzentrierten sich Auerbach und Luckenwalde zunächst auf Defensivarbeit. Lediglich über Weitschüsse näherten sie sich den Toren an. Bis zur 30. Minute hatte Luckenwalde hatte bis Mitte der ersten Hälfte dann mehr vom Spiel, ohne sich aber Großchancen zu erspielen.



Der VfB versteckte sich lange, kam nach 34 Minuten seiterseits per Konter das erste Mal gefährlich vor das Luckenwalder Gehäuse. Marcel Schlosser brachte den Ball über die rechet Seite nach vorn und legte ab auf Alexander Mattern. Dieser stand frei vorm Tor, zögerte etwas zu lange und schoss am Ende drüber. Sechs Minuten später machten es die Gäste besser. Ein langer Freistoß von der Mittellinie landete bei Stürmer Silva Magalhaes, der diesen eiskalt zum 0:1 einköpfte (40.). Auf der Gegenseite hatte Schlosser ebenfalls per Freistoß den Ausgleich auf dem Fuß, FSV-Keeper Robert Petereit war aber zur Stelle.