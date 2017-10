Ante Covic (Berlin): Ante Covic (Berlin): "Ich bin selten so freundlich empfangen worden wie in Auerbach. Aber das hat ja seine Hintergründe: Wenn die in vier Spielen 0:15-Tore lieferst, dann ist das eines der wenigen Spiele, in denen auf uns Verlass war. Wir haben nichts geholt, nichts gerissen - und wollten jedes Jahr das Ruder rumreißen. Das ist uns heute gelungen. Ich hatte meiner Mannschaft selbst versprochen zu jubeln, wenn wir im Stande von 0:4 ein Tor schießen würden, weil ich ein Ausbildungstrainer bin und ich Fortschritte bei meiner Mannschaft sehen möchte. Das habe ich heute gesehen. Für Auerbach war es eine unheimlich wichtige Partie, für uns war es wichtig, den Anschluss nach oben zu bekommen und einen Konkurrent auf Distanz zu halten. Das Spiel geht gut los für uns. Nach der Chance für Haubitz, als der Torhüter überragend hält, hat Auerbach Oberwasser gewonnen, ohne dabei gravierende Chancen herauszuspielen. Dann geschieht so ein Sonntagsschuss zur verdienten Führung, weil wir zu gehemmt wirkten und zu wenig fürs Spiel getan haben. In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft die richtige Reaktion gezeigt. Wir haben uns Chancen herausgespielt. Uns ist aber der Ausgleich gelungen. Das Risiko war in dieser Phase zu hoch, denn wenn wir das 0:2 gefangen hätten, dann wäre es schwer geworden. Wir nehmen den Punkt als Sieg mit.“

Michael Hiemisch (Auerbach): "In der ersten Halbzeit haben wir vernünftig gespielt: Chancen herausgespielt und gehen verdient in Führung. Doch dann passiert wieder das, was uns schon in den gesamten letzten Wochen passiert ist. Der Gegner rauft sich in der Pause zusammen und macht mehr Druck. In dieser Phase bricht meine Mannschaft weg. Diese fehlende Verantwortung für den Ballbesitz sprechen wir jede Woche an. Dass der Gegner mal in einer Phase Druck auf dich ausübt, ist normal. Aber in den Umschaltmomenten so liederlich mit dem Ball umzugehen und dem Gegner schon beim Aufbauspiel den Ball in die Beine zu spielen, führt dazu, dass Teile der Mannschaft keinen Bock mehr haben, hoch- und runterzulaufen. Das hat eine Kettenwirkung: Wir hoffen, dass irgendwann das Tor fällt, damit wir wieder Ruhe haben. Deshalb müssen wir mit der Mannschaft hart ins Gericht gehen. Das ist eine Mentalitätsfrage. Denn Mitte der zweite Halbzeit haben sie wieder ihren Kampf gefunden. Es hätte uns gut getan, wenn Schlossers Freistoß einfach mal reingeht. Aber: Wir sind zurecht da unten. Dieses Spiel muss heute mit einem knappen Vorsprung enden. Wir müssen die Phase, in der Hertha gedrängt hat, überstehen und den Vorsprung halten. Dass wir es nicht geschafft haben, ist eine bittere Erkenntnis und wir müssen es abhaken. Wir sind nicht gnadenlos abgeschlagen von der Konkurrenz. Es war heute unser sechstes Unentschieden. Das zeigt, dass die Spiele enorm knapp waren. Diese Überzeugung, um diese Spiele zu gewinnen, fehlt uns aktuell. Dafür braucht es, zwei, drei Spieler, die mit Verantwortung vorangehen und in der Lage sind, den Ballbesitz zu übernehmen und Stück für Stück die Nebenspieler mitzunehmen."