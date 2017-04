Fußball | Regionalliga VfB-Keeper Schmidt stellt Mittelfeld-Duell auf den Kopf

27. Spieltag

Torhüter Stefan Schmidt hat dem VfB Auerbach einen Punkt gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf gerettet. In der Nachspielzeit köpfte der 28-Jährige am Freitag zum 1:1-Endstand ein. Es war der unfassbare Abschluss einer umkämpften Partie vor 525 Zuschauern im VfB-Stadion. Nachdem Schmidt beim Führungstreffer der Oberlausitzer gepatzt hatte, wurde er zum Mann des Abends. Damit bleiben die Vogtländer in der Tabelle zwei Punkte vor dem FCO.