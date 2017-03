Wenige Chancen, aber zwei Tore

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte sah sich das Team von Michael Hiemisch einer guten Deckung und schnellen Gegenstöße der Mecklenburger gegenüber. Philipp Müller scheiterte für die Gastgeber am Außennetz (9.). Danny Wild machte es besser, ließ an der linken Strafraumkante einen Gegenspieler aussteigen und legte den Ball ins lange Eck zum 1:0 (16.). Trotz der Führung konnten die Vogtländer nur wenig Druck aufbauen. Nach einem langen Freistoß bekamen die Hausherren das Leder nicht aus der Gefahrenzone. Matthias Zeugner nutzte das und erzielte aus dem Gewühl den Ausgleich (25.). In der 38. Minute knallte Wild den Ball aus 16 Metern an den linken Pfosten, dann war Pause. Felix Lietz (re.) bereitete das 2:1 des VfB Auerbach vor. Bildrechte: Martin Schwarzbach

VfB-"Lebensversicherung" Zimmermann trifft erneut

Auerbach kam mit mächtig Dampf aus der Kabine. Eine Flanke von Felix Lietz verwertete Winterneuzugang Marc-Philipp Zimmermann wuchtig per Kopf unter die Querlatte zu erneuten Führung - 2:1 (48.). Der 27-Jährige setzte seine beeindruckende Serie fort und netzte bereits zum siebten Mal im siebten Einsatz. Ein Freistoß von Marcel Schlosser aus gut 30 Metern zischte nach genau einer Stunde nur knapp am rechten Dreiangel der TSG vorbei. Einen Wild-Schuss fingerte Stefan Schmidt gerade noch ins Toraus (62.). Doch auch die Gäste gaben sich nicht auf und versuchten ihrerseits ihr Glück bei Kontern. Jan-Eve Edeling zog aus 20 Metern ab, VfB-Torwart Stefan Schmidt kratzte den Ball in höchster Not aus dem linken Dreiangel (86.). Am Ende kämpften sich die Sachsen ins Ziel und heimsten den achten Dreier der Saison ein.

Das sagten die Trainer:

Achim Hollerieth (Neustrelitz): "Glückwunsch an Auerbach. Die Mannnschaft hat nach 90 Minuten verdient gewonnen. Es war ein schwieriges Spiel. Die Verhältnisse haben wenig Kombinationsfußball zugelassen, das liegt uns nicht so. Beim 0:1 haben wir richtig gepennt. Der Pass in die Schnittstelle war natürlich auch glänzend gespielt. Nach dem Ausgleich haben wir uns in der Pause viel vorgenommen. Aber kurz nach Wiederbeginn bekommen wir unglücklicherweise das 1:2. Wir hatten am Ende noch zwei Riesenchancen, die wir leider nicht genutzt haben."

Michael Hiemisch (Auerbach): "Ich denke, wir haben verdient gewonnen. Beide Mannschaften haben sehr viel geackert. Unser 2:1 fiel zu einem sehr günstigen Zeitpunkt. Neustrelitz war ein starker Gegner und hat guten Fußball gespielt. Ich bin stolz auf die kämpferische Leistung meiner Mannschaft. Sie hat unwahrscheinlich viele Laufwege in Kauf genommen. Insgesamt war die Leistung ganz gut." Michael Hiemisch (Archiv) Bildrechte: IMAGO