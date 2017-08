FCO-Trainer Vragel da Silva (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Vragel da Silva (Neugersdorf): "So wie immer bin ich in Auerbach mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Punkte aus Auerbach mitzunehmen ist immer schwer. Aber immer nehme ich auch die Enttäuschung mit nach Hause. Auch heute. Das nächste Mal bleibe ich wahrscheinlich zu Hause. Ich muss dem Gegner zunächst gratulieren: So wie sie gekämpft und gearbeitet haben, war absolut top. Absoluter Mannschaftssport. Das genau das, was ich von meiner Mannschaft etwas vermisse. Es gibt bei uns Spieler, die unzufrieden darüber sind, dass sie im ersten Spiel draußen sitzen und deshalb die gesamte Woche meckern. Dann kommen sie ins Spiel und stehen allein vorm Torhüter und verschießen den Ball. Das ist für mich eine Art Doppelbestrafung. In so einem Spiel müssen wir einfach mindestens das 1:0 mit nach Hause nehmen. Ein Fehler, wie beim 1:1, kann immer passieren. Doch müssen wir danach konzentriert spielen. Doch da hat der Zusammenhalt gefehlt. Wer nicht zusammenhält, der kann gern gehen. Wir ärgern uns aber nicht lange darüber, schon am Wochenende geht es weiter."