Auerbach begann mutig und erarbeitete sich vom Anpfiff weg mehr Spielanteile. Das einzige Manko in den ersten 20 Minuten Minuten war, dass der VfB kaum Torchancen herausspielte. Die Gäste machten das besser und hatten auch die erste gute Gelegenheit im Spiel. Chris Reher zögerte bei seinem Abschluss aber zu lang und vergab letztlich die Möglichkeit zum 1:0 (19.).

Beide Teams wurden durch diese Aktion wachgerüttelt und kamen in der Folge zu zahlreichen Großchancen. Doch weder Marc-Philipp Zimmermann für Auerbach, noch Mattia Trianni und Karim Benyamina für Berlin nutzten beste Gelegenheiten. So ging es mit 0:0 in die Pause, es hätte aber auch 2:2 stehen können.