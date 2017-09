Die Partie begann ohne großes Abtasten. Es ging auf beiden Seiten munter zur Sache. Allerdings fand das Spielgeschehen ausschließlich zwischen den Strafräumen ab. Klare Chancen blieben somit aus. Die erste gute Gelegenheit hatte Auerbach nach 20 Minuten, als Marc-Philipp Zimmermann den Ball nach einer Flanke von Amer Kadric in Rücklage über das Tor köpfte. Im Anschluss verflachte die Partie. Vom Anfangstempo war nicht mehr viel zu sehen, da sich beide Mannschaften wieder im Mittelfeld neutralisierten. Keinem Team gelang es, genügend Druck aufzubauen, da es auf beiden Seiten immer wieder Ballverluste gab.

In der Pause bewies VfB-Coach Michael Hiemisch ein glückliches Händchen, denn der für Kadric eingewechselte Felix Kunert traf aus zwölf Metern zur Führung (60.). Der VfB hatte die Partie danach im Griff, doch der ebenfalls eingewechselte Zipsendorfer Luca Bürger glich wie aus dem Nichts per Sonntagsschuss aus (69.).

In einer spannenden Schlussphase, in der die Gäste einen Tick gefährlicher auftrate, sah ZFC-Keeper Steven Braunsdorf noch Rot, weil er einen ausgeschlagenen Ball mit voller Wucht auf den Rücken des Auerbachers Sieber warf (90.). Da das Wechselkontingent der Gäste bereits erschöpft war, musste Feldspieler Felix Müller in den letzten Spielsekunden das Meuselwitzer Tor hüten. Dabei hatte er Glück, dass nach einem wuchtigen Kopfball von Zimmermann Weinert für ihn auf der Linie rettete.