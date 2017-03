In der 34. War waren es dann wieder die Berliner die jubeln durften. Nach einer Flanke von Chris Reher von links, köpfte Ergirdi unhaltbar für Julien Latendresse-Levesque ein.

Ohne dass sich etwas am Spiel änderte, verkürzte Lok in der 38. Minute auf 1:2. Djamal Ziane bediente im Strafraum Maik Georgi, der mit einem sehenswerten Treffer aus halbrechter Position abschloss.

Das Spiel nach der Pause war über lange Strecken weniger ereignisreich. Zunächst konnte Ozan Pekdemir Berlin in der 49. wieder Führung bringen. Danach leisteten sich beide Mannschaften viele Fehlpässe und gefährliche Situationen ergaben sich kaum.

Mit Wechseln in der 68. und 76. Minute verstärkte Lok seine Offensivbemühungen. Belohnt wurde das Team von Heiko Scholz dafür jedoch erst in der 89. Minute. Djamal Ziane köpfte den Ball aus fünf Metern in das Tor der Berliner.