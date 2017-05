Seit vergangenem Wochenende ist es amtlich: Der FC Carl Zeiss Jena kämpft gegen Viktoria Köln um den Aufstieg in die 3. Liga. Wie die Thüringer in der Regionalliga Nordost sicherte sich Köln in der Regionalliga West bereits drei Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft.

Köln zuletzt 1981 im bezahlten Fußball

Viktoria-Coach Antwerpen und Maskottchen Viktor. Bildrechte: imago/Manngold Mit einem deutlichen 5:1-Sieg gegen Oberhausen machten die Kölner den Titel im Westen klar. In den beiden Aufstiegsspielen am 28. Mai in Köln und am 31. Mai in Jena soll nun die Rückkehr in den bezahlten Fußball folgen - 36 Jahre nach dem Zweitliga-Abstieg 1981. Dass Köln allerbeste Chancen auf den Aufstieg hat, das weiß auch der Jenaer Coach Mark Zimmermann, der beim Kölner Fußballfest gegen RWO live dabei war: "Köln ist eine ganz schöne Tormaschine. Wir müssen auf der Hut sein" , sagte der FCC-Trainer dem MDR.

Alles geht über Mike Wunderlich

An mehr als der Hälfte aller Viktoria-Tore beteiligt: Offensivmotor Mike Wunderlich. Bildrechte: dpa Tormaschine - das beschreibt die Qualität der Kölner auf den Punkt. Die Offensivstatistik der Kölner ist beeindruckend: In 31 Saisonspielen traf das Team von Trainer Marco Antwerpes 85 Mal, so oft wie keine andere Mannschaft in den fünf Regionalligen. In nur einem Saisonspiel konnten die Rot-Weißen nicht treffen.



Schlüsselspieler im offensiv und aggressiv ausgerichteten Kölner System ist dabei Mittelfeldakteur Mike Wunderlich. Der frühere Zweitligaspieler des FSV Frankfurt führt mit 26 Toren überlegen die Torschützenliste in der Regionalliga West an. Mit zusätzlich 19 Torvorlagen war der 31-Jährige an mehr als der Hälfte aller Kölner Tore beteiligt. Gelingt es Jena, den Kölner Offensivmotor aus dem Spiel zu nehmen, dürfte das die halbe Miete für einen Aufstieg der Thüringer sein.



Der zweitbeste Kölner Angreifer Sven Kreyer (12 Tore) fällt bis zum Saisonende verletzt aus, drittbester Stürmer ist Timm Golley. Der frühere Zweitligaspieler für den FSV Frankfurt und Fortuna Düsseldorf erzielte in dieser Saison nur neun Tore. Mit vier Treffern in den vergangenen drei Spielen kommt der Linksaußen aber pünktlich vor den Aufstiegsspielen in Torlaune.

Kölner Defensive ist anfällig

Philipp Kühn kassierte in dieser Saison bisher 37 Gegentreffer. Bildrechte: imago/foto2press Wie in der Offensive setzt Köln auch in der Defensive auf erfahrene Kräfte - das gesamte Kölner Team zählt mit einem Durchschnittsalter von 26,3 Jahren ohnehin zu den eher reiferen Regionalliga-Mannschaften. Ganz so erfolgreich wie der Viktoria-Angriff ist die Abwehr allerdings nicht. In mehr als zwei Dritteln der Partien (21 Spiele) musste Kölns Schlussmann, der zweit- und drittligaerfahrene Philipp Kühn, hinter sich greifen. Mit 37 Gegentreffern ist die Viktoria damit das defensiv anfälligste Team aller fünf Regionalliga-Meister. Zum Vergleich: Jena ließ in 31 Spielen nur 21 Gegentore zu und behielt in 18 Spielen eine weiße Weste.

Robuste Gangart der Viktoria

Carl Zeiss kann also auf Torchancen hoffen, muss aber in der Defensive höllisch aufpassen. Das Team von Coach Zimmermann sollte sich zudem auf eine eher robuste Gangart einstellen. Mit 67 Gelben Karten und vier Platzverweisen liegt die Viktoria in der Fairplay-Wertung der Regionalliga West nur auf dem vorletzten Rang. Auch Top-Torjäger Wunderlich ist vor den Aufstiegsspielen von einer Sperre bedroht. Der Kölner sah in dieser Saison vier Mal Gelb, die Verwarnungen werden in die Relegation mitgenommen.

Jena und Köln: Terminprobleme

Viktoria-Trainer Antwerpen will in den DFB-Pokal. Bildrechte: dpa Mit dem Termin der Aufstiegsrelegation sind übrigens weder Jena noch Köln wirklich glücklich. Carl Zeiss hat am 31. Mai das heimische Stadion wegen einer Laufveranstaltung vermietet. Und bei Köln bahnt sich eine Doppelbelastung an. Zwei Tage vor dem Hinspiel gegen Jena steht das Finale um den Mittelrhein-Pokal und damit der mögliche Kampf um den DFB-Pokal-Einzug auf dem Programm.

"Zwei Spiele auf Augenhöhe"