Bevor wir auf die neue Saison blicken, lassen Sie uns nochmal kurz zurückschauen – Wie schätzen Sie Platz sieben aus der vergangenen Saison ein?

"Das war für den Verein natürlich eine schwierige Saison. Man ist mit einem großen Kader und viel Hoffnung in die Saison gestartet. Aber die Erwartungen konnten nicht erfüllt werden. Für mich war es eine schwierige Situation zur Übernahme. Denn durch den großen Kader mit 34 Spielern gab es viele Probleme und große Unzufriedenheit. Daher haben wir versucht, den Kader in der Sommerpause zu reduzieren."

Sie kamen erst kurz vor Saisonschluss nach Nordhausen. Wenn Sie die jetzige Mannschaft mit der zu Ihrem Beginn vergleichen – was sehen Sie da?

"Der größte Unterschied liegt in der Motivation. Die ist jetzt sehr hoch. Die neuen Spieler haben sich alle toll eingebracht und auch die Spieler, die bei uns geblieben sind, waren sehr fleißig. Wir haben uns als Team entwickelt und die Geschlossenheit und der Zusammenhalt sind viel besser. Das ist im letzten Jahr etwas auf der Strecke geblieben, weil einige Spieler nur ihr eigenes Schicksal im Blick hatten und nicht den mannschaftlichen Erfolg. Das wollten wir ändern. Das ist aber allein in der Vorbereitung nicht zu machen, sondern das braucht Zeit. Wir sind jetzt erst am Anfang."

Sie gelten als Trainer mit großer Arbeitermentalität. Konnten Sie in der Sommerpause auch mal abschalten?

"Nein! Das war eine sehr intensive Sommerpause und ich konnte nicht abschalten. Es gab eine Menge Arbeit für uns. Wir haben viel besprochen, mit Spielern und Beratern. Ich habe immer ein großes Augenmerk auf den Charakter der Spieler gelegt. Also muss ich die Spieler auch scannen und mir ein Bild davon machen, ob sie nach Nordhausen passen - vor allem bei Spielern, die man nicht kennt."

Was sind das denn für Spieler, die nach Nordhausen passen?

"So wie ich Nordhausen kennengelernt habe, war es immer berüchtigt dafür, eine aggressive und zweikampfstarke Mannschaft zu haben. Es war immer unangenehm, in Nordhausen Fußball zu spielen. Dahin wollen wir zurück, dass die Gegner mit hohem Respekt anreisen. Aber den müssen wir uns hart erarbeiten."

Sie haben bereits viele Trainerstationen durchlebt und sind jetzt einige Monate in Nordhausen. Wie reiht sich Wacker da mit seinem Umfeld und den Möglichkeiten in diese Liste ein?

"Generell fühle ich mich in Thüringen sehr wohl, das war schon in Jena so und das bestätigt sich auch jetzt. Deshalb habe ich mich für Nordhausen entschieden, weil mir die Menschen und die Mentalität hier zusagen. Aber auch hier war es zu Beginn ähnlich wie in Jena mit den vielen Trainerwechseln und dem großen Kader. Das kann man gut vergleichen.

"Anders hingegen ist, dass es etwas kleiner und familiärer ist. Die Entscheidungswege sind nicht so kompliziert. Mit dem Präsidenten Nico Kleofas habe ich einen verlässlichen Partner, der unseren Weg unterstützt. Das ist jetzt entscheidend, denn der Verein muss die Ideen des Trainers mittragen. Ich denke, der Lerneffekt aus dem letzten Jahr hat dem Verein sehr gut getan und er hat daraus gelernt. Denn Hauruck-Aufstiege sind nicht möglich und ich werde alles für eine nachhaltige Entwicklung tun." Volkan Uluc fühlt sich wohl in Nordhausen. Bildrechte: Matthias Koch

Wofür stehen Sie in Ihrer Arbeit als Trainer? Was wollen Sie Ihren Spielern mit auf den Weg geben?

"Mir ist wichtig, dass in jeder Trainingseinheit gut trainiert wird. Ich möchte eine hohe Qualität und ein hohes Engagement im Training sehen. Es ist kein Geheimnis, dass ich meinen Spielern sehr viel abverlange und intensiv mit ihnen arbeite. Die Spieler in Nordhausen haben das sehr, sehr gut gemacht und toll mitgezogen. Denn es ist ja auch für die Spieler ein großer Unterschied. Früher war die Intensität hier nicht so hoch, nach allem, was ich gehört habe. Da müssen sich die Jungs natürlich auch erst dran gewöhnen."

Wie verläuft die Vorbereitung bislang?

"Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Was mir ein bisschen leid tut ist, dass die Vorarbeit für die Vorbereitung nicht so gut war. Somit mussten wir noch kurzfristig Testspiele organisieren. Ich hätte gerne gegen mehr stärkere Gegner gespielt. Wir hatten mit Zwickau nur eine höherklassige Mannschaft. Das wurde in der Vergangenheit vernachlässigt. Wenn du in der Vorbereitung zweimal gegen Northeim spielen musst, zeigt das die Probleme. Wir haben jetzt mit Plauen noch einen starken Gegner vor der Brust und hoffen dann auf einen guten Start in der Liga."

Wo sehen Sie noch Reserven?

"Im taktischen Bereich müssen wir uns steigern. Läuferisch und körperlich sieht das schon gut aus. Aber im taktischen Bereich ist noch ein langer Weg vor uns. Das dauert noch ein wenig."

Gab es Verletzungen in der Vorbereitung?

"Gott sei Dank nicht. Wie für jeden Trainer in der Regionalliga gilt auch für mich, dass wir alle Spieler gesund durch die Vorbereitung bringen müssen. Das ist uns größtenteils gut gelungen. Lediglich Yannick Günzel und Tino Semmler mussten mal kurz aussetzen. Sonst sind wir gut durchgekommen."

In der vergangenen Saison stand das Team bei 47:47 Toren. Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, um vorne mehr Treffer zu erzielen und hinten weniger zu kassieren?

"Wir müssen vor allem das Spiel mit dem Ball verbessern. Besonders im letzten Angriffsdrittel. Aber auch am Spiel gegen den Ball müssen wir arbeiten. Vor allem in der Angriffs- und Mittelfeldlinie, damit die Abwehrlinie nicht so allein gelassen wird. Insgesamt müssen wir in beiden Bereichen noch viel besser werden."

Wie zufrieden sind Sie mit der Kaderzusammenstellung?

"Ich bin sehr zufrieden. Wir haben unter den 25 Spielern drei Torhüter und insgesamt viele junge Spieler. Ein Ruben Aulig, Robin Fluss oder Tim Häußler haben ihre Entwicklung noch vor sich. Auch in der Offensive haben wir mit Joy-Lance Mickels noch einen jungen Spieler für die Offensive. Insgesamt ist das sehr zufriedenstellend, aber wir halten die Augen noch offen."

In welchen Mannschaftsteilen sehen Sie noch Handlungsbedarf?

"Da guckt man in allen Mannschaftsteilen. Entscheidend ist, dass er gut zu uns passt. Wenn der Markt aber nichts hergibt, ist das auch okay."

Welcher Abgang tat besonders weh?

"Alle Abgänge waren so geplant, wie sie sind. Das haben wir offen mit den Spielern kommuniziert. Da ist nichts, wo ich nochmal drüber nachdenken müsste. Das war alles okay so."

Über welchen Zugang freuen Sie sich am meisten?

"Wirklich über alle. Das wäre unfair, da jemanden herauszunehmen. Alle Jungs sind individuell und haben verschiedene Charaktere und Mentalitäten. Aber ich denke, dass alle den Verein und die Mannschaft leben. Sie haben sich fantastisch eingefügt."

Ist der Kader mit 25 Spielern zu groß für die Regionalliga?

"Das sehe ich nicht so. Hatte in meinen Mannschaften etwa immer so diese Anzahl an Spielern. Man darf auch nicht vergessen, dass einige Spieler noch zum Kader unserer U23 gehören. Von daher passt das so."

Wie schätzen Sie Ihr Auftaktprogramm ein?

"Am Anfang ist es immer schwierig, egal wie die Gegner heißen. Wir haben eine positive Vorbereitung hinter uns. Aber das ist keine Garantie für einen guten Start. Mit Halberstadt haben wir gleich ein Derby und einen Aufsteiger mit einem sehr erfahrenen Trainer zu Gast. Die werden uns nichts schenken. Aber wir spielen zuhause und möchte das offensiv und erfolgreich gestalten. Aber das möchte Halberstadt sicher auch. Die haben eine fantastische Mannschaft, sich in der Relegation durchgesetzt und fiebern dem Saisonstart entgegen. Auch die folgenden Spiele gegen Dyname und BAK werden es in sich haben."

Wo sehen Sie Ihr Team am Ende der Saison?

"Wir sind letztes Jahr Siebter geworden, aber mit vielen Erwartungen in die Saison gestartet. Wir wollen uns verbessern und unser Anspruch muss es sein, unter die ersten Fünf zu kommen. Es ist kein Geheimnis, dass Energie Cottbus der Favorit ist. Aber kein Verein wird Cottbus etwas schenken und auch wir wollen das lange offen halten. Für mich ist aber wichtig, dass wir die Leute mit Fußball begeistern können. Es werden viele enge Spiele werden. Das macht ja auch die Attraktivität der Liga aus." Uluc will gemeinsam mit seinem Co-Trainer Tomislav Piplica seine Mannschaft unter die ersten Fünf bringen. Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE

Wer qualifiziert sich für die Aufstiegsspiele?

"Die Liga ist sehr ausgeglichen. Auch die Aufsteiger sind stark und bringen hohe Qualität mit. Dynamo hat sich ungemein verstärkt. Auch Mannschaften wie BAK und Viktoria Berlin werden sich fangen und viel einbringen. Aber Cottbus ist schon von der Kadersituation den anderen ein Stück vorraus. Sie sind letztes Jahr Zweiter Geworden und haben sich nochmal verstärkt. Das kann schon den Unterschied ausmachen."

Wer wird bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen?

"Oh, das ist schwierig. Ich bin gespannt auf Neustrelitz, die das Glück hatten, drin zu bleiben. Luckenwalde ist auch ein interessanter Standort, haben sich mit Daniel Becker aber gut verstärkt. Das ist wirklich sehr schwer vorherzusagen."

Was ist Ihr größter Wunsch für die Saison?

"Dass wir körperlich, mental und spielerisch an Stabilität zulegen, dass wir die Flut an Gegentoren vermindern und nach vorne zielstrebiger werden."

Gibt es Begegnungen, auf die Sie sich in dieser Saison ganz besonders freuen?

"Eigentlich nicht. Jedes Spiel ist sehr wichtig. Ich habe vor jedem Gegner höchsten Respekt, weil jeder einen tollen Job macht. Man sieht, wie ausgeglichen es zugeht. Letztes Jahr hatte Jena den Vorteil, dass die Mannschaften dahinter erst spät zu ihrer Form gefunden haben und hat das toll ausgenutzt. Deswegen wollen wir gut starten."

Sie haben bei Nordhausen einen neuen Weg eingeschlagen setzen vermehrt auf die Entwicklung junger talentierter Spieler, die auch Zeit braucht. Wie passt das zusammen mit einem der größten Etats der Liga und den damit verbundenen Erwartungen?

"Ich denke mit dem hohen Etat fürs letzte Jahr haben Sie recht. Dieses Jahr ist das vollkommen anders. Da braucht man nur auf die Spieler schauen, die wir geholt haben. Ich mache mir da keine Sorgen. Man braucht Geduld und Zeit. Aber ich habe das bei Dynamo bewiesen und ich habe das bei Jena bewiesen: Meine Mannschaften werden immer stärker mit der Zeit. Schauen Sie sich RB Leipzig an. Die sind innerhalb von drei Jahren von der dritten Liga in die Champions League durchmarschiert. Zuvor haben Sie aber drei Jahre gebraucht, um aus der Regionalliga zu kommen. Sowas braucht Zeit. In der Saison 2018/2019 wollen wir dann angreifen."