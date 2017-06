Die Fans könnten das Zünglein an der Waage werden: Das "Paradies" wurde mit einer Zusatztribüne erweitert. 13.800 Zuschauer wollen sich die mögliche Aufstiegsfeier im lange ausverkauften Ernst-Abbe-Sportfeld nicht entgehen lassen. "Das, was wir in Köln mit mehr als 4.000 Zeiss-Fans im Rücken erleben durften, war schon eindrucksvoll. Und ich bin sicher, dass es am Donnerstag noch lauter und gewaltiger sein wird, wenn wir in unserem Wohnzimmer spielen werden", sagt Coach Zimmermann mit viel Vorfreude auf das Endspiel.