1:3 lagen die Vorharzer in Rathenow, doch zwei Treffer in der zweiten Hälfte, darunter eins in der 90. Minute sorgten doch noch für den Halberstädter Ausgleich. So würde Germania im Rückspiel schon ein Unentschieden mit wenigen Toren (bis maximal 2:2) reichen, um die Rückkehr in die Regionalliga feiern zu können.