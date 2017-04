In der Tabelle geht für die Teams von Heiko Scholz und René Rydlewicz nach oben und unten nicht mehr viel. Beim Hinspiel im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark fiel kein einziges Tor. Dennoch werden in Leipzig-Probstheida über 6.000 Zuschauer erwartet, schließlich hieß es letztmals am 18. November 1989, also wenige Tage nach dem Mauerfall, Lok gegen BFC (1:2) vor damals nur 4.100 Interessierten. Das Hinspiel endete 0:0. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Die Zahlen sprechen für Berlin

Seit 1952 treffen beide Vereine unter verschiedenen Namen regelmäßig aufeinander. In insgesamt 84 Pflichtspielen siegte der FCL 31-mal. Zudem gab es 19 Remis und 34 Erfolge für den BFC. Auch beim Torverhältnis haben die Weinroten mit 138:127 die Nase leicht vorn. Zwei Monate nachdem aus dem SC Dynamo der BFC Dynamo und aus dem SC Leipzig der 1. FC Lok wurde, fertigten die Messestädter die Gäste am 26. März 1966 mit 4:0 ab. Diesem ersten Treffen unter den heutigen Vereinsnamen folgten viele weitere.

Bildrechte: IMAGO Der 22. März 1986 ist den Lok-Anhängern noch bis heute in unschöner Erinnerung. Damals glich der BFC in der 95. Minute durch einen sehr umstrittenen Elfmeter, der als "Schandelfmeter von Leipzig" in die Fußballgeschichte einging, zum 1:1 aus. Eine solche Nachspielzeit war seinerzeit ungewöhnlich. Nach dieser Partie wurde Schiedsrichter Bernd Stumpf vom DDR-Fußballverband dauerhaft gesperrt. In jener Saison war der FCL der Meisterschaft so nah wie nie. Stattdessen feierte aber der von vielen Fans als "Schiebermeister" titulierte BFC von 1979 bis 1988 zehn Titel in Folge.

Bundesliga, Insolvenzen und das Wiedersehen

Nach dem Fall der Mauer legte der BFC seinen belasteten Namen ab, wurde zum FC Berlin, schaffte aber nicht den Sprung in den bundesdeutschen Profifußball. Als VfB Leipzig stieg Lok 1993 in die Bundesliga auf und hielt sich bis 1998 in der 2. Liga. Auf Drängen der Fans benannte sich der FC Berlin 1999 wieder in BFC Dynamo um und ging 2001 in die Insolvenz. Seit 2014 ist der Klub in der Regionalliga. Als der VfB Leipzig 2004 die zweite Insolvenz nicht überlebte, gründeten Fans den 1. FC Lok neu. Seit dieser Saison sind die Sachsen wieder zurück in der vierthöchsten Spielklasse. BFC-Trainer René Rydlewicz mischte am 8. Mai 1990 aktiv beim drei Monate zuvor in FC Berlin umbenannten Klub mit, als Lok-Spieler Heiko Scholz mit seinem Team im Jahn-Sportpark mit 3:1 siegte. (Archiv) Bildrechte: IMAGO