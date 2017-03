Regionalliga

Der Brasilianer da Silva dürfte gern an Duelle mit den Berlinern zurückdenken. Von sieben Partien, die er als Profi mit dem FC Energie gegen die Hertha bestritt, gingen vier zugunsten der Lausitzer aus (ein Remis, zwei Niederlagen). In seinem ersten Spiel überhaupt gegen die Hertha traf er im August 2001 per Kopf im Olympiastadion. Nun muss nur noch sein Team treffen und der FCO zieht mit einem Dreier in der Tabelle an Herthas U23 vorbei.

Der 19. August 2001: Vragel da Silva trifft beim 3:2-Auswärtssieg des FC Energie in Berlin. Bildrechte: IMAGO