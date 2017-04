Für den FCO Neugersdorf steht am Mittwoch die Nachholpartie gegen den SV Babelsberg 03 auf dem Programm. Beim Hinspiel in Potsdam gab es ein Torfestival, allerdings zum Nachteil der Oberlausitzer. Fünfmal musste Keeper Franco Flückiger hinter sich greifen, am Ende hieß es 2:5. „Fürs Schönspielen gibt es keine Punkte“, empfand FCO-Trainer Vragel da Silva damals. Die Neugersdorfer haben demnach eine schöne Rechnung offen. Indes müssen die Babelsberger auf zwei wichtige Stützen verzichten. Beim 1:0-Erfolg gegen den Berliner AK holten sich Torjäger Andis Shala und Abwehrmann Philip Saalbach jeweils die fünfte Gelbe Karte ab.