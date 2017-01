Für FCC-Coach Mark Zimmermann spielen die 24 Punkte, die sein Team vor den Zipsendorfern steht, keine Rolle: "Die musst du erst mal schlagen. Meuselwitz ist in einer guten Phase. Wir müssen aufpassen. Andernfalls fallen wir hin." Immerhin holte der ZFC drei Siege aus den vergangenen fünf Spielen, darunter der erste Auswärtssieg der Saison in Bautzen. Jena wird Justin Gerlach (Rotsperre) fehlen und ein Einsatz von Manfred Starke ist nach einer überstandenen Entzündung mehr als fraglich. Auch Keeper Raphael Koczor (Kapselverletzung im Daumen) und Timmy Thiele (Schulter) sind angeschlagen. Bei den Gästen fällt Fabian Raithel nach seiner Kreuzbandverletzung im Test gegen Eintracht Braunschweig II aus. "Der ZFC will als krasser Außenseiter diese Riesenaufgabe in Jena mit all seinen Kräften angehen und sich gegen diesen starken Kontrahenten stemmen", sagte Weber.

Im Test gegen den Chemnitzer FC siegte Jena durch einen Teffer von Maximilian Wolfram (2.v.l.). Bildrechte: IMAGO