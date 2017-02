Im Bruno-Plache-Stadion steht für den 1. FC Lokomotive Leipzig das Heimspiel gegen den SV Babelsberg an. Dabei könnte die "Loksche" am Freitag (18:30 Uhr) mit einem Sieg an den Babelsbergern vorbeiziehen. Doch Trainer Heiko Scholz dürfte wissen, dass das ein schwieriges Unterfangen ist. Im Hinspiel unterlag sein Team mit 0:2 im Karl-Liebknecht-Stadion. Und auch das jüngste Aufeinandertreffen in Leipzig ging im April 2014 mit 1:0 an die Brandenburger.