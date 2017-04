Ein mehr als unglückliches Unentschieden musste der ZFC Meuselwitz am Mittwochabend gegen Aufsteiger Union Fürstenwalde hinnehmen. Gut gespielt und bis zur 66. Minute 2:0 geführt - und am Ende doch nur ein 2:2. Das nagt natürlich an den Thüringern, die damit seit fünf Pflichtmatches - im Landespokal gab es das Halbfinalaus gegen Nordhausen - sieglos sind.

Ganz anders präsentierte sich dagegen der Gegner vom Sonntag (13:30 Uhr), der zweite Aufsteiger Lok Leipzig. Zweimal gewann der frühere Europapokalfinalist in der Liga, darunter am Sonntag 3:2 gegen den ehemaligen Erzrivalen BFC Dynamo. Auch im Sachsenpokal zog das Team von Trainer Heiko Scholz durch ein 5:3 im Elfmeterschießen gegen Bischofswerda ins Finale ein. Mit 37 Punkten kann die "Loksche" entspannt dem Saisonendspurt entgegenblicken und sich schon mal auf eventuelle Derbys in der nächsten Saison gegen Chemie Leipzig vorbereiten, das in der Oberliga derzeit auf Platz eins steht.