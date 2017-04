"Wir wollen es aus eigener Kraft schaffen und nicht auf Schützenhilfe angewiesen sein", macht FCC-Trainer Mark Zimmermann auf der Vereins-Homepage klar. Ein Kinderspiel wird das vorletzte Heimspiel nicht. Die U23 von RB ist eines der lauf- und spielstärksten Teams der Liga. Seit der Rückzug des Teams feststeht, spielt jeder Kicker auch um seine eigene Zukunft. Heerscharen von Scouts sitzen Woche für Woche auf der Tribüne. Das dürfte zusätzlich motivieren. Wie gefährlich die Talente von RB Leipzig sein können, bekam Jena im Hinspiel zu spüren. Damals verlor man in Markranstädt mit 0:3. "Wir haben dort erlebt, wie es ist, über 90 Minuten keine Chance zu haben. Wir haben uns aber auch weiterentwickelt, eine neuerliche Serie gestartet und wollen einer starken Mannschaft von RB etwas entgegensetzen", sagte Zimmermann. Der Trainer muss auf Maximilian Schlegel, Guillaume Cros, René Eckardt und Dominik Bock verzichten. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Timmy Thiele, der sich am Knöchel verletzt hat.

Normalerweise wäre Bautzen aufgrund des Tabellenplatzes in heller Aufruhr. Der vorletzte Rang bedeutet den Abstieg. Eigentlich. Weil sich neben den Rasenballern auch der FC Schönberg zurückziehen wird, ist der Vorletzte nächste Saison weiter in der Regionalliga am Ball und kann dem Heimspiel gegen Schönberg entspannt entgegenblicken. Der ZFC Meuselwitz, der eine starke Rückrunde spielt, empfängt ebenfalls am Sonnabend, den BFC Dynamo.