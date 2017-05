Alle anderen Regionalliga-Duelle finden am Sonntag statt. Der frischgebackene Meister Carl Zeiss Jena muss dabei den weiten Weg zum FC Schönberg antreten. 1.000 Kilometer werden die Thüringer auf der Autobahn verbringen. Es gibt sicher schönere Ausflüge, zumal es jetzt in der Liga um nichts mehr geht und die ganze Vorbereitung den beiden Relegationsspielen gegen Viktoria Köln gilt. Am 28. Mai findet das Hinspiel statt, am 1. Juni wird in Jena gespielt und am Ende hoffentlich über den Aufstieg in die 3. Liga gejubelt.