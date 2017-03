Fußball | Regionalliga Hält Leipzigs Serie gegen Nachtigall-Team?

Nachholspiele 18., 20. & 21. Spieltag

Auch in dieser Woche stehen in der Regionalliga mehrere Nachholspiele auf dem Programm. Den Anfang macht die U23 von RasenBallsport Leipzig. Die Mannschaft von Robert Klauß tritt am Dienstag beim FSV 63 Luckenwalde an (19 Uhr). Bislang ist die Leipziger Bilanz gegen das Team von Trainer Ingo Nachtigall makellos. Am Mittwoch geht es in Nordhausen und Auerbach um Punkte.