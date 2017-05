Von März 2007 bis April 2009 und von Juli 2012 bis November 2014 stand Volkan Uluc beim BFC Dynamo an der Seitenlinie und schaffte in dieser Zeit unter anderem den Sieg im Berliner Landespokal 2013 sowie den Aufstieg in die Regionalliga 2014. Damals erreichten die Hauptstädter eine Saison ohne Niederlage und hatten am Ende 34 (!) Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Brandenburger SC Süd. In der Folgespielzeit verließ Uluc den BFC allerdings nach Streitigkeiten mit der Vereinsführung schon nach vier Monaten - was bei dem resoluten 47-Jährigen ja häufiger vorkommt.