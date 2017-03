Anfang Dezember gab es übrigens zuletzt einen Dreier für Bautzen, damals in der Hauptstadt beim BFC Dynamo. Gleichzeitig der einzige Auswärtssieg bislang. Nach seiner abgesessenen Rotsperre kehrt Stammkeeper Norman Wohlfeld zurück in den Kasten. Der SV Babelsberg war in den vergangenen drei Heimpartien allerdings siegreich: 2:0 hieß es gegen Meuselwitz, Luckenwalde und Fürstenwalde.

Wird Torsten Gütschow in Babelsberg jubeln? Bildrechte: IMAGO