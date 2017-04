Wacker Nordhausen spielt ab 18 Uhr bei Union Fürstenwalde. Können die Thüringer dort an die ordentliche zweite Halbzeit gegen Jena anknüpfen? Sportdirektor Maurizio Gaudino forderte: "Darauf sollten wir jetzt aufbauen. Wir müssen so eine Leistung in Fürstenwalde wiederholen, damit wir als Mannschaft endlich vorankommen." Hinter einem Einsatz von Innenverteidiger Sascha Herröder, der am Dienstag seinen 29. Geburtstag feiert, steht ein Fragezeichen. Er verletzte sich am Donnerstag beim Warmmachen am Oberschenkel. Eine genaue Diagnose wird erst noch erwartet.