Die Generalprobe der Blau-Gelben verlief vielversprechend. Immerhin gab es ein 2:2-Unentschieden am Mittwochabend gegen Drittligist Hallescher FC. Kapitän Markus Krug könnte sein Comeback geben. Nach einer Knöchelverletzung und anschließender Operation war er vier Monate ausgefallen. Lediglich Neuzugang Benjamin Kirsten (Knie) schaut zu. Bei den Neugersdorfern war die Generalprobe am Mittwoch torreich. Mit 4:3 bezwang das Team von Vragel da Silva den Oberligisten Bischofswerda. In der Messestadt wird Winterneuzugang Bocar Djumo (kam von Fünftligist Inter Leipzig) nicht auf Torejagd gehen können, er ist verletzt.

Einen Ortswechsel gab es bei RB Leipzig II, die sich zum Saisonende aus dem Spielbetrieb zurückziehen. Im etatmäßigen Stadion in Markranstädt kann nicht gekickt werden. Stattdessen geht es für die Reserve des Bundesligisten am Sonntag (13:30 Uhr) auf dem RB-Trainingsgelände am Cottaweg gegen Wacker Nordhausen zur Sache. Die Thüringer treten mit einem neuen Trainer an: dem früheren Jena-Coach René van Eck. Auch der mögliche Einsatz eines 20-Jährigen könnte interessant werden. Lucas Scholl, der Sohn von Europameister Mehmet, kam im Januar vom FC Bayern München II.