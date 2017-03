Gesperrt: Lok-Stürmer Djamal Ziane ist am Sonntag nicht dabei. Bildrechte: IMAGO

Allerdings muss der Lok-Coach auf seinen Sieben-Tore-Stürmer Djamal Ziane verzichten. Der Deutsch-Algerier hatte sich zuletzt im Spiel gegen Babelsberg (2:0) eine Gelb-Rote Karte eingefangen und muss am Sonntag zuschauen. Somit lastet in der Offensive vor allem die Verantwortung auf den Schultern von Daniel Becker, der mit acht Treffern derzeit der torgefährlichste Spieler der Blau-Gelben ist. Die Chancen für einen Dreier stehen für Lok gar nicht so schlecht, denn in den letzten zwei Spielen nach der Winterpause wurden immerhin vier Punkte eingefahren. Die Bilanz von RB fällt mit nur einem Zähler deutlich nüchterner aus. Für das Stadtduell rechnen die Gastgeber mit einem gut besuchten Stadion, denn alle RBL-Dauerkartenbesitzer erhalten freien Eintritt, solange der Vorrat reicht.