Zimmermann: Hertha II vergleichbar mit BAK

Es war ein Wochenende, wie gemalt für Carl Zeiss Jena. Im Topduell gegen den Tabellendritten Berliner AK siegte der Spitzenreiter am Sonntag souverän 3:1, während zeitgleich Verfolger Energie Cottbus durch das 1:3 gegen den VfB Auerbach weiter Federn ließ. So hat der FCC vor dem 25. Spieltag bereits sieben Punkte Vorsprung auf Cottbus - bei einer Partie weniger. Ein Erfolg gegen Hertha II am Samstag (13:30 Uhr) käme da schon einer Vorentscheidung gleich. Jenas Trainer Mark Zimmermann hat nach den Siegen zuletzt gut Lachen (Archiv). Bildrechte: IMAGO

Allerdings wird das Match gegen die Hertha-Bubis eine knackige Aufgabe, wenn man Carl-Zeiss-Coach Mark Zimmermann Gleuben schenken darf: "Die Herthaner haben eine mit der vom BAK vergleichbare spielerische Klasse. Gefährlich wird es gegen sie, wenn man sie ins Spiel kommen lässt. Dann lassen sie den Ball gut laufen, und für einen selbst wird es dann umso schwerer." Bis auf den langzeitverletzten Maximilian Schlegel steht Zimmermann dafür der gesamte Kader zur Verfügung.

Cottbus reist angeschlagen nach Bautzen

Helfen könnten den Jenaern dabei am Sonntag (13:30 Uhr) die Budissen aus Bausitz. Die Senfstädter brauchen als 17. noch jeden Punkt, auch wenn in diesem Jahr nur der Tabellenletzte absteigen könnte, der mit RB Leipzig II schon feststeht. Der Gegner aus Cottbus ist dabei ein angeschlagener, in der englischen Woche holte die Wollitz-Elf aus zwei Spielen ganze null Punkte.

Thüringenderby in Meuselwitz

In der Bluechip-Arena treffen am Sonntag (13:30 Uhr) die Nummer drei und vier aus Thüringen aufeinander. Wacker Nordhausen, eigentlich mit höheren Ambitionen angetreten, steht auf Rang elf derzeit nur zwei Plätze vor dem ZFC Meuselwitz. Für die Südhärzer geht es vor allem, die Saison noch ordentlich zu Ende zu spielen. Der ZFC ist schon so gut wie gerettet.

Die weiteren Spiele:

17.03.,19 Uhr: VfB Auerbach - FSV Luckenwalde

18.03.,13:30 Uhr: Viktoria Berlin - Lok Leipzig

19.03.,13 Uhr: FC SChönberg - RB Leipzig II

19.03.,13:30 Uhr: BFC Dynamo - FC Oberlausitz