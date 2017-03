Innenverteidiger Robert Zickert wird dem FCL durch seine fünfte Gelbe fehlen, dafür kehrt der defensive Mittelfeldmann Hiromu Watahiki nach abgesessener Gelbsperre in den Kader zurück. Interessant wird es im Kasten der Blau-Gelben. Beim 3:3 in Berlin hatte sich Stammtorwart Julien Latendresse-Levesque eine Prellung an der Hand zugezogen. Ersatzkeeper Benjamin Kirsten ist nach einer Knieverletzung erst am Montag ins Training eingestiegen. Also wird wohl die Nummer drei, der 21-jährige Christopher Schulz, zwischen die Pfosten gehen.

Für Benjamin Kirsten ist das Luckenwalde-Spiel wohl zu früh. (Archiv) Bildrechte: IMAGO